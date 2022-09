Pacientes denunciam falta de médicos em pronto-socorro do HM de Americana

Pacientes que procuraram o PS (Pronto-Socorro) do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana, entre a noite de segunda-feira (19) e madrugada desta terça-feira (20), denunciaram falta de médicos. A unidade de saúde, no entanto, diz que a informação não procede.

Um dos pacientes entrevistados pelo LIBERAL afirmou que chegou no PS próximo da meia-noite. Ele passou pela recepção, triagem e foi encaminhado para a sala de espera. No local, de acordo com esse paciente, havia mais cerca de 40 pessoas aguardando por atendimento e outras esperando do lado de fora.

“Por volta da meia-noite e meia, pacientes teriam ouvido comentários entre funcionários de que os médicos teriam ido embora e que aguardavam a chegada de um outro. Alguns pacientes disseram ter chegada às 20h. É um absurdo”, reclamou.

O LIBERAL recebeu fotos de pacientes na sala de espera, bem como de fichas de atendimento acumuladas. Segundo um outra pessoa, o médico chegou próximo da 1h30, porém, era constantemente chamado pelos enfermeiros para prestar atendimento para pessoas internadas.

No meio da madrugada, um outro médico teria chegado para auxiliar nos atendimentos. “Saí de lá com o dia amanhecendo”, afirmou o paciente, que buscou atendimento perto da meia-noite, por conta de uma pneumonia.

Em nota, o hospital municipal informou que não houve falta de médicos. A unidade de saúde afirmou que na noite de segunda-feira ocorreu uma situação atípica, em que foram necessárias diversas reavaliações de pacientes. De acordo com o hospital, apenas no intervalo entre 19h da segunda e 2h da terça-feira, foram registrados 99 atendimentos.

A unidade informou ainda que, no período noturno, a equipe médica do pronto-socorro é composta por quatro profissionais, sendo um exclusivamente para atender os casos de síndromes gripais.