Paciente recebe alta do HM e é pedida em casamento

A assistente jurídica Claudia Regina Lemes, 47, vai lembrar da data 26 de maio como um renascimento. Esse foi o dia em que teve alta do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, após contrair Covid-19. Essa também é a data em que foi pedida em casamento pelo advogado Agnaldo Cazari, 56. Ela definiu esse momento como um renascimento pela cura do coronavírus e pelo início de um novo ciclo ao lado do companheiro.

Assistente foi pedida em casamento no Hospital Municipal – Foto: Reprodução

Claudia e Agnaldo contraíram a doença. Ele se recuperou rapidamente, mas ela ficou dez dias internada no oxigênio e chegou a ser encaminhada à semi-intensiva. “É assustador, você vê a todo momento pessoas chegando e morrendo. Infelizmente nesse dia que estava no semi-intensivo faleceram pessoa do lado da gente. É um processo doloroso, você fica longe de casa, da família, sem saber o que está acontecendo”, contou.

O que a manteve firme foi o atendimento humanizado de toda a equipe da ala Covid. “Esse pessoal que trabalha com a gente ali são verdadeiros anjos, de faxineiros até médicos. É celestial”, definiu a assistente jurídica.

Claudia e Agnaldo têm um relacionamento há quatro anos e moram juntos. O advogado já planejava pedi-la em casamento, mas o período que ela passou internada foi decisivo para fortalecer a certeza. Ele contou à assistente social do HM sobre a intenção de fazer o pedido quando Claudia tivesse alta, e a profissional apoiou a ação.

Casal contraiu a Covid: ele se recuperou rapidamente, mas ela foi internada – Foto: Arquivo Pessoal

“Quando aconteceu tudo isso, passei 10 dias muito sozinho, com muita saudade dela, e a gente ficando sozinho acaba refletindo sobre coisas importantes na vida. Ela é uma mulher encantadora, um anjo na minha vida e amo muito. Nada melhor que um presente em uma saída dessa do hospital, no renascimento dela, pedir que a gente tenha uma vida nova, casados”, disse Agnaldo.

Eles planejam oficializar a união em 2022, apostando que até lá a vacinação terá avançado no País.