Paciente denuncia descaso de enfermeiras no Hospital Municipal de Americana

O vendedor Marcio Cesar Storini, 45, denuncia duas enfermeiras do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, por descaso no atendimento.

Ele foi internado no dia 30 de novembro por conta de uma fratura em um dos braços. E no último sábado, dia 2, diz que chegou até a chamar a polícia porque se sentiu hostilizado e impedido de exercer seus direitos.

Marcio afirma que, logo pela manhã, informou a uma enfermeira sobre a necessidade de tomar dois medicamentos controlados diariamente às 7 horas e que havia levado os remédios para o hospital.

Segundo o paciente, a profissional teria insistido que ele só poderia tomar os medicamentos fornecidos pela unidade de saúde.

A situação se agravou quando, após esperar até as 10 horas, Marcio questionou a enfermeira sobre o segundo medicamento, e a resposta não teria sido positiva.

Ao solicitar falar com a enfermeira chefe, afirma ter recebido uma resposta hostil, sendo orientado a ficar quieto para evitar problemas.

Alegando falta de assistência, o vendedor tentou contatar a assistente social, mas as enfermeiras teriam se recusado a chamá-la, ameaçando considerar a saída dele do quarto como evasão hospitalar.

Diante dessa situação, o vendedor decidiu chamar a polícia, que compareceu no início da noite para tentar acalmar os ânimos.

“Fui bastante hostilizado, estou com crise de pânico por tudo que passei”, desabafou. Marcio recebeu alta na manhã desta terça, com previsão de retornar ao hospital no domingo para a realização de uma cirurgia no início da próxima semana.

Em nota enviada pela prefeitura, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS que administra o hospital, informou que desconhece qualquer conduta que desabone as enfermeiras denunciadas pelo paciente.

Contudo, disse que vai avaliar as rotinas, procedimentos e atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar que atendeu o vendedor.