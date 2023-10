Diagnosticado com rins policísticos, doença hereditária caracterizada pela presença de cistos, José Alves dos Santos, 58, morador da Mathiensen, em Americana, precisa de transporte municipal para começar, nesta sexta-feira (13), as sessões de hemodiálise no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

José vem sofrendo com sua condição e está debilitado – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ele está debilitado e não tem condições financeiras de arcar com o transporte.

José esteve nesta semana na Secretaria de Saúde acompanhado da enteada Maine Esteves de Carvalho, 29, para solicitar o transporte, mas funcionários da pasta disseram não ter meios de atender o pedido no momento.

“Eles disseram que a falta de veículos disponíveis se deve a ausências de motoristas, muitos dos quais se encontram afastados por motivos de saúde, criando uma lista de espera para o transporte”, afirma Maine.

O paciente, no entanto, está debilitado, incapaz de se alimentar e frequentemente sofrendo de vômitos.

De acordo com Maine, a Secretaria da Saúde informou para eles retornarem na semana que vem que tentariam um encaixe.

“Isso é um descaso, pagamos nossos impostos e quando precisamos é isso que temos.”

Santos ainda não é aposentado e estava trabalhando, mas precisou se afastar devido à gravidade de sua condição e está atualmente aguardando a aprovação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Maine ressaltou as dificuldades financeiras da família, acrescentando que está desempregada e tem um filho, o que torna ainda mais difícil arcar com os custos de transporte, especialmente nas condições debilitadas em que o padrasto se encontra.

RESPOSTA

A Secretaria de Saúde informou que o serviço de transporte no município está com a capacidade máxima operacional e que o paciente foi inserido na lista de espera.

“Na próxima semana o setor de transporte vai fazer uma visita ao paciente, para adequá-lo ao serviço.”

A inserção do paciente ocorre após atender aos requisitos sobre as condições sociais e, prioritariamente, devem ser usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).