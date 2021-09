Paciente de Americana aguarda há cinco meses por cirurgia nos quadris

O mecânico Danilo Franco Silva, de 41 anos, de Americana, reclama sobre a longa espera para realizar uma cirurgia pelo sistema estadual Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde).

Ele aguarda há cinco meses para realizar uma operação de prótese nos quadris do lado esquerdo e também direito. Além disso, ele relata demora para receber diagnóstico de médicos do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi sobre seu estado clínico.

Danilo conta que em dezembro do ano passado começou a sentir dores na coxa esquerda e no joelho direito e, por conta disso, marcou um ortopedista pela Secretaria Municipal de Americana, passando por consulta em janeiro já deste ano.

Mecânico Danilo Franco Silva aguarda cirurgia há cinco meses – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“O médico me disse para fazer alguns exames, uma ressonância e um ultrassom, mas quando voltei em fevereiro com os resultados, ele me pediu uma ressonância específica do quadril porque eu disse que não aguentava mais de dor. Além do pedido do exame, ele me falou para fazer fisioterapia”, comentou o paciente.

No retorno da consulta, o médico disse que Danilo estava com pouco desgaste e suspeitava que o paciente estivesse com algum problema no rim.

Depois de dar início, ainda em fevereiro, às sessões de fisioterapia, Danilo conta que começou sentir ainda mais dores. “A própria fisioterapeuta falou para eu parar de fazer porque eu não conseguia fazer os exercícios”, explicou.

No mesmo mês, passou por outro especialista pela rede de saúde, já com dores intensas na perna e o mecânico relata que não conseguia mais andar. “Este segundo médico também pediu para eu fazer uma ressonância”, disse.

Em abril, sem realizar a ressonância e com fortes dores, Danilo procurou o pronto-socorro do Hospital Municipal para tomar remédios, onde ficou em observação por um dia. No dia seguinte, retornou ao pronto-socorro. “Eu não sabia o que eu tinha, nenhum dos dois médicos tinha fechado diagnóstico e eu tinha muita dor”, relatou.

O mecânico disse que na segunda internação ficou no HM por 11 dias, período que conseguiu fazer a ressonância dos dois quadris. “Depois que eu fiz o exame, o médico que estava cuidando de mim deu o diagnóstico de osteonecrose femoral. Ele me disse que precisaria colocar prótese nos dois lados”.

Foi então que Danilo, ainda em abril, se inscreveu no Cross para passar pela cirurgia, o que não aconteceu até o momento. Ele relata, ainda, que por conta da demora procurou um advogado e entrou com uma liminar judicial para conseguir realizar a operação.

Mesmo aguardando a liminar e a fila do Cross, o mecânico relatou que em julho conversou com a então diretora técnica do HM sobre seu caso.

“Ela me disse que iria levantar os custos da prótese e que se desse pro hospital comprar, isso aconteceria e poderia realizar a cirurgia lá mesmo”. Entretanto, após a exoneração da diretora técnica, que aconteceu em agosto, ele foi informado pelo médico que acompanha seu caso que não poderia fazer mais nada a respeito.

“Agora ela saiu do cargo, ninguém pode mais me ajudar e sei que estou em uma situação muito difícil. Não consigo andar mais e preciso de muleta para me locomover. Espero que seja resolvido logo”, disse o mecânico, que está desempregado desde abril.

Ele disse já recebeu muita ajuda por meio de feijoada solidária e rifas, promovidas pela esposa, familiares e amigos. Ele e a esposa têm duas filhas, com idade de seis e três anos.

“O quanto antes resolver essa situação, melhor, assim volto com minha vida normal”, finalizou Danilo.

Outro lado

A Secretaria de Saúde informou que “no momento todas as cirurgias eletivas estão suspensas, sendo que a secretaria está realizando uma revisão na lista de espera, bem como fazendo o real dimensionamento em relação ao tipo de cirurgia, prioridade na espera e capacidade operacional do HM, lembrando que a pandemia ainda continua o maior entrave, pois é preciso a garantia de condições sanitárias favoráveis para a realização segura dos procedimentos”, disse em nota.

Sobre o fato do paciente ter conversado com a ex-diretora técnica sobre uma possível cirurgia, a secretaria informou que não há registro oficial sobre essa possibilidade, portanto, nada que ampare técnica e administrativamente a conduta.

A prefeitura confirmou que Danilo aguarda vaga regional para cirurgia pelo sistema Cross, contudo desde maio e não abril, conforme informado pelo paciente à reportagem.

Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que o paciente será encaminhado para serviço de referência e será orientado. “Os procedimentos especializados, bem como consultas e exames, são ofertados por serviços de referência, sendo competência de cada município a priorização e agendamento dos pacientes via Cross”.