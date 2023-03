PA Zanaga tem depredação e reclamação de demora no atendimento

O PA (Pronto Atendimento) do Zanaga teve depredação e reclamação de demora no atendimento entre este domingo e segunda-feira, em Americana.

No domingo, um homem de 39 anos foi preso após danificar o local. Há uma estimativa de prejuízo de pelo menos R$ 4,5 mil, de acordo com o coordenador da unidade.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 13h20 os guardas foram chamados a comparecerem ao PA, pois um homem estava alterado e havia quebrado um vidro da janela.

Quando a equipe chegou ao local, o paciente estava jogado no chão. Ele relatou que chegou à unidade com dores e não foi atendido. Contou que, por esse motivo, pegou uma lixeira, quebrou o vidro da janela, socou as poltronas e ainda jogou ao chão um computador que estava em cima da mesa.

Vidro de uma janela foi quebrado no último domingo – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Em nota, a prefeitura afirmou que o paciente deu entrada às 12h48 e foi atendido por um médico plantonista às 12h56. Depois, às 13h11, ele recusou o atendimento da enfermagem para a administração de medicamentos, momento em que começou a agredir os profissionais.

Segundo o Executivo, devido à confusão, pacientes que estavam no PA teriam ido embora sem atendimento. A prefeitura ressaltou ainda que, apesar dos transtornos, não houve prejuízo nas atividades da unidade.

LOTAÇÃO. Nesta segunda, também houve relato de lotação e demora no atendimento. A auxiliar de limpeza Adriana de Paula, 42, acompanhava seu pai e disse que pessoas passaram mal enquanto esperavam. “Estava lotado de criança. Tinha uma menina com febre convulsionando. Uma moça desmaiou lá no corredor, bateu a cabeça no chão”, contou.

“É uma cena de terror”, acrescentou a mulher, que chegou à unidade por volta das 11h. Seu pai, que estava com dor no peito, foi atendido às 15h.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura apontou que a unidade apresentou “demanda elevada” nesta segunda, mas ressaltou que todos os pacientes receberam o atendimento necessário.

“Em casos de excesso de demanda é comum ocorrer maior tempo de espera, isto em qualquer unidade de pronto-socorro. Além da alta demanda, a unidade atendeu alguns casos emergenciais, que precisam ser priorizados”.