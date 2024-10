Outubro Rosa: veja a programação de exames, palestras e outras ações em Americana e região

Objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama

Para realizar a mamografia mulheres precisam ter idade entre 40 e 69 anos - Foto: Amauri de Souza_Prefeitura de Americana

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, as prefeituras da região prepararam uma extensa programação para o Outubro Rosa.

Durante todo o mês estão sendo promovidos mutirões de exames e palestras educativas para informar sobre fatores de risco, a importância da mamografia e a autoavaliação.

Em Americana, a prefeitura realizará no próximo sábado (19) o mutirão “Saúde da Mulher”, com a oferta de mamografias e exames papanicolau em várias UBS (Unidades Básicas de Saúde).

As mulheres precisam ter entre 40 e 69 anos para realizar a mamografia, enquanto a faixa etária contemplada para o papanicolau é de 25 a 64 anos.

Para realizar qualquer um dos exames é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto.

“A nossa expectativa é de que haja uma grande procura, assim como no mutirão em homenagem ao mês da mulher, realizado em março, que teve uma quantidade expressiva de exames. Esperamos a mesma conscientização das mulheres durante este mutirão que marca o Outubro Rosa”, destacou Simone Maciel, diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a administração municipal reforçará as ações de prevenção e diagnóstico precoce contra o câncer de mama e de útero nos Complexos Regionais de Saúde, nas UBSs, no Centro de Referência em Saúde da Mulher, nos prontos-socorros, empresas e instituições.

O destaque será o “Desfile das Guerreiras”, no Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, um evento que celebrará a vida de mulheres diagnosticadas e que venceram o câncer, no dia 31 deste mês, às 14h.

O secretário de Saúde, Marcus Pensuti, ressaltou que somente neste ano já foram realizadas 3.219 mamografias pelo Centro de Exames e Diagnósticos. “Este é um momento crucial para promover a saúde e a prevenção de doenças das mulheres da nossa cidade, inclusive buscando parcerias com a iniciativa privada”, comentou o secretário.

Os casos positivos da doença são encaminhados para investigação mais aprofundada no Centro de Referência em Saúde da Mulher e para tratamento em unidades de referência do SUS no Estado.

Em Hortolândia, a carreta de mamografia está estacionada na área externa do Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) para a realização de mamografias e, ao longo do mês, haverá palestras em todas as unidades de saúde da cidade.

A Prefeitura de Nova Odessa realizou no último sábado (12) “Mutirões de Cuidados” nas UBSs 5, do Jardim Alvorada, e 6, do Jardim Marajoara, com coletas de exames de papanicolau, solicitações de mamografias e atualização da carteira de vacinação – tanto de crianças quanto de adultos.

Já Sumaré está promovendo as campanhas “Outubro Rosa/Novembro Azul 2024”, para conscientização sobre os cuidados com a saúde feminina e masculina, principalmente na prevenção dos cânceres de mama e próstata.

Ao longo do mês, diversas atividades serão oferecidas em todas as regiões, escolas e espaços públicos, incluindo mutirões de saúde, atividades para a Melhor Idade e palestras.