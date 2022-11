Outubro foi o mês mais violento no trânsito em Americana

O mês de outubro foi o mais violento no trânsito neste ano em Americana. Ao todo, cinco pessoas sofreram acidentes fatais, o maior número desde fevereiro, quando quatro mortes foram registradas. Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

O número é o terceiro pior nos últimos cinco anos, atrás apenas de junho de 2019 (seis) e dezembro de 2021 (sete). Além disso, este foi pior mês de outubro desde 2017, quando aconteceram seis óbitos no trânsito.

Ainda segundo o Infosiga, Americana registrou 24 mortes desde janeiro. É o terceiro maior índice desde 2015, apesar de manter a média de 22 a 24 óbitos entre janeiro e outubro, por ano.

O número total de mortes deve aumentar com a divulgação dos dados de novembro. Neste mês, já foram registrados dois acidentes fatais: o primeiro em 16 de novembro, do motociclista Raul Henrique Felippe Pessoa, 33, que colidiu com um carro no Jardim dos Lírios.

Já o segundo aconteceu na madrugada desta terça. Um homem de 65 anos, identificado como José Duque Borges, morreu após bater contra um poste na Avenida Abdo Najar, no bairro Nova Americana. Ele dirigia um Ford Fiesta com placa de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o boletim ocorrência da Polícia Civil de Americana, a vítima era cardiopata e há aproximadamente uma semana vinha reclamando de falta de ar e fadiga, por isso foi até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para ser medicado. Ao voltar do hospital, ele teria passado mal enquanto dirigia, perdeu o controle do carro e se chocou contra um poste de iluminação.

REGIÃO. Ainda referente aos dados de outubro, Santa Bárbara teve contabilizada apenas uma morte, seguindo a tendência do mês nos últimos anos. Até aqui, em 2022, foram 20 mortes, a terceira maior marca desde 2015, atrás de 2019 e 2020.

Nova Odessa não registrou óbito no mês, assim como aconteceu em outubro de 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020. No ano, foram apenas duas mortes. Em Sumaré, três pessoas perderam a vida no trânsito em outubro. Ao todo, foram 26 de janeiro a outubro.

Por fim, Hortolândia teve apenas uma morte em outubro, chegando a 11 em 2022. Até aqui tem sido o ano menos violento no trânsito do município desde 2015.