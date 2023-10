‘Outubeer’ começa nesta quinta-feira na Fidam, em Americana

Evento reúne doze cervejarias regionais e nove opções gastronômicas, que vão do pastel à comida mexicana

Prefeito Chico Sardelli (PV) no anúncio do “Outubeer” - Foto: Divulgação

O feriado prolongado poderá ser comemorado com cerveja. De quinta-feira (12) a sábado (14) acontece a “Outubeer”, na Revirada Regional de Cultura, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Com entrada solidária, o evento terá diversas opções em gastronomia, cervejarias artesanais e atrações musicais.

Para curtir o evento, é preciso doar um quilo de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.

No local, 12 cervejarias regionais e nove estabelecimentos gastronômicos estarão atendendo o público, oferecendo desde pastel e lanches até comida mexicana.

As cervejarias participantes são: Kalango, Seven Hands, Marés, Hopbeer, Supremo Brewpub, Bragantina, Hoffen, Moenda, Gorillaz, Dama, Knights e Dortmund.

Na parte de alimentação, estarão presentes: Doce Espiga (milho e derivados), Forasteiros Del Mexico (comida mexicana), Pastel Poko Loco, Churros Naducci, Booze (lanche de salsicha alemã), Marés (brisket e mix de salsicha alemã), Fire Burguer, Cordilheira Pub (lanches e batata chips) e Padaria Dona Vitória (lanches de pernil e costela).

O evento faz parte da Revirada Regional de Cultura, que conta com recursos do Governo do Estado.

Para a realização do “Outubeer”, Americana recebeu R$ 100 mil por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

Na quinta-feira, o evento terá início ao meio-dia e irá até às 22h. Na sexta, a festa será realizada das 15h às 22h, enquanto no sábado, que encerrará o “Outubeer”, o horário será do meio-dia às 22h.

Além da experiência gastronômica, todos os dias de evento terão atrações musicais voltadas ao rock. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco

Confira as atrações musicais:

12/10 (quinta-feira)

14h30 – Denis de Tarsis e Rock de Fato (Pop/Rock)

16h30 – Duo Vox (Rock)

17h30 – Danny Asa e Banda (Pop/Rock)

19h – Easy Rock (Pop/Rock)

20h30 – Creedence Cover (Rock)

13/10 (sexta-feira)

16h – Vanessa Pajaro (Pop/Rock)

18h – O Segredo do Universo – Tributo Raul Seixas (Rock)

20h – System of a Down Cover Brasil (Metal)

14/10 (sábado)

14h – Pin (Rock)

16h – Elephant (Rock)

18h – Power Trio (Rock)

20h – Confraria do Rock (Rock)