Outra casa foi invadida no mesmo dia de roubo no Terras do Imperador

A Polícia Civil também investiga o furto da residência de uma empresária de 33 anos, no condomínio de alto padrão Terras do Imperador, em Americana, em 30 de julho deste ano. No mesmo dia, outra casa foi assaltada no mesmo local, em ação na qual os bandidos levaram R$ 220 mil entre joias e um relógio.

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, considera que os crimes podem ter sido cometidos pelas mesmas pessoas. “A investigação está trabalhando com essa possibilidade, mas por enquanto não podemos informar mais detalhes sobre o caso, para não atrapalhar a apuração”, explicou.

Segundo o boletim de ocorrência, o furto ocorreu em 30 de junho. A empresária avisou sua mãe para que fosse até a casa, que teria sido invadida por criminosos.

Quando chegou no imóvel, a mãe da vítima constatou que o portão de acesso lateral estava arrombado, o que possibilitou que entrassem pelo quintal. No interior da casa havia três portas abertas, sendo a de um closet, a porta da lavanderia e outra ao lado deste cômodo.

Os criminosos levaram 20 relógios de marcas diversas, além de joias, três armas de airsoft e mais 20 camisetas de grife. O valor total dos bens não foi informado à polícia.

Na ocasião, a mãe da vítima teria acionado a segurança, que relatou que uma equipe da Polícia Militar, que já estava dentro do condomínio, iria até o local.

Posteriormente, a empresária relatou à polícia que sua residência possui câmeras de segurança, mas que somente “ao vivo” e que não possui armazenamento em nuvem, por isso não foi possível obter as imagens do furto.

OUTRO CASO. No outro crime no mesmo condomínio, dois homens invadiram a casa de um empresário e renderam a esposa dele, que estava sozinha na residência. Após conseguirem pegar os objetos de valor, eles entraram em um carro, que era conduzido por uma vizinha das vítimas.

Essa vizinha, identificada como Luma Valéria Rovagnollo, conhecida também como Penélope ou Bela, integrante da facção PCC (Primeiro Comando da Capital), teria alugado a casa ao lado da residência do empresário duas semanas antes do roubo. No interior do imóvel em que ela morava, os únicos pertences eram dois colchões e um sofá.

Ela já foi investigada e condenada por integrar o PCC e também por transportar um fuzil.

Na época do roubo, um pai e seu filho teriam sido reconhecidos como envolvidos na ação criminosa e os dois foram presos no dia 9 de agosto. No entanto, após a defesa dos suspeitos apresentar contradições que indicariam que os dois não estavam no local do crime no horário do assalto, além também de um pedido da Polícia Civil, ambos foram soltos. O inquérito policial sobre o caso ainda está em andamento.