Ouro Verde faz testes em horários, mas EMTU não aprova

A retirada de coletivos em alguns horários em três linhas do transporte público metropolitano pela concessionária Ouro Verde, mostrada pelo LIBERAL no fim de semana, se trata, segundo a empresa, de testes para readequação do serviço. Esses testes – que têm causado transtornos a vários usuários – entretanto, não foram autorizados pela EMTU (Empresa Metropolitano de Transportes Urbanos).

De acordo com relatos de usuários, desde o fim da greve dos caminhoneiros, quando as linhas foram reduzidas por falta de diesel, alguns horários das linhas que ligam Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste a Americana foram suprimidos. Isso fez com que passageiros se atrasassem para o trabalho, por exemplo, e deixou os ônibus dos outros horários lotados. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O gerente da Ouro Verde em Americana, Elizandro Frank, relatou nesta segunda-feira ao LIBERAL que os horários não foram cortados em definitivo. “A ordem por enquanto é trabalhar com essas linhas assim. Mas está em estudo ainda. Acredito que até o final da semana a gente discuta isso novamente. É mais uma readequação. Nessas linhas tem alguns horários que acabam rodando ociosos, então a gente está fazendo os estudos para adequar essas linhas”, disse.

Em nota, a EMTU informou na quinta-feira que já havia identificado que a Ouro Verde não estava cumprindo os horários e feito notificação. Nesta segunda, a EMTU disse que “não autorizou nenhum tipo de teste operacional nas linhas intermunicipais sob seu gerenciamento na Região Metropolitana de Campinas”.

A nota trouxe ainda que “a ordem de serviço deve ser cumprida imediatamente, caso contrário, a empresa continuará a ser notificada e autuada até que a tabela horária seja respeitada integralmente”, escreveu a EMTU, que destacou também que intensificou a fiscalização nas linhas em questão.