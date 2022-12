OS selecionada para gerir o Hospital Municipal vai custar R$ 9,6 milhões por mês

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes foi a entidade melhor avaliada pela comissão de seleção da OS (Organização Social) que vai gerir o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A proposta feita pela organização prevê um custo de R$ 9,6 milhões ao mês pelos serviços.

Além do HM, a OS selecionada também vai administrar outras duas unidades. O valor a ser cobrado inclui R$ 7,97 milhões para o hospital, R$ 499,5 mil para a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e R$ 1,18 milhões para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes vai gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A prefeitura divulgou a classificação das propostas na última quinta-feira, por meio do Diário Oficial. Segundo a publicação, existe um prazo de cinco dias para interposição de recurso.

O chamamento público que vai selecionar a OS também contou com a participação do Instituto Innovare Gestão em Saúde Pública, sediado em Ribeirão Preto. A organização propôs valores semelhantes aos apresentados pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

O instituto já tem experiência como terceirizada no HM e chegou a dever salário para técnicos de enfermagem e enfermeiros que trabalham no local.

A entidade apontou que o problema ocorreu por falta de repasse da prefeitura e chegou a entrar na Justiça contra a Fusame (Fundação de Saúde de Americana), que administra o hospital, conforme o LIBERAL noticiou na semana passada. As pendências, no entanto, já foram resolvidas.

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, por sua vez, se tornou uma OS em 2020, mas já possuía um hospital próprio, que funciona há pelo menos 90 anos e atende a população da cidade de Chavantes e da região de Marília. As informações constam no site da entidade, que existe desde 1923.

Se não houver recurso com relação ao resultado do chamamento, haverá um prazo de cinco dias para que a comissão de seleção, em conjunto com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, analise, homologue e encaminhe a proposta vencedora para a assinatura do contrato de gestão.