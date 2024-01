OS paga R$ 22,5 mil para consertar tomógrafo encharcado após chuva

Responsável pelo gerenciamento do HM, Santa Casa de Chavantes foi obrigada a custear conserto do equipamento

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pela gestão do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, teve de pagar R$ 22,5 mil para consertar o tomógrafo do hospital, que ficou encharcado após as chuvas registradas em novembro de 2023. A informação foi confirmada pela prefeitura nesta semana.

Conforme o LIBERAL noticiou no ano passado, a sala onde o aparelho está instalado tinha várias infiltrações e os pingos caíam sobre o tomógrafo.

Tomógrafo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Tal problema levou a duas situações que afetaram os atendimentos. Em um dia de chuva de agosto, por conta dos pingos, o equipamento foi desligado por um período pela administração do HM. Já em novembro, em outro dia chuvoso, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou o tomógrafo com poças de água.

Por conta do mau uso, a fabricante Imex Medical Group cancelou a garantia da máquina, que tinha validade até agosto de 2025. O cancelamento foi confirmado pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, em conversa com o LIBERAL na última quinta-feira (11).

Ainda de acordo com o secretário, como a garantia foi cancelada por um problema de gerenciamento do HM, a Chavantes passou a se responsabilizar por todos os custos do tomógrafo. A OS ainda foi obrigada a fazer uma reforma estrutural na sala, com colocação de manta sobre o telhado e fixação reforçada das telhas.

Além disso, foi feita uma avaliação na máquina, seguida de limpeza de algumas peças, calibração e outras verificações pertinentes, que custaram R$ 22,5 mil à OS.

No período em que o tomógrafo esteve desativado, os pacientes foram encaminhados para uma clínica de imagem. Após as manutenções, o equipamento foi liberado e o atendimento normalizado, segundo a prefeitura.

Esse foi o segundo problema enfrentado pelo tomógrafo desde que foi instalado no HM. Antes das infiltrações, o equipamento apresentava defeitos devido a uma instabilidade na rede elétrica que o abastece, situação resolvida no primeiro semestre de 2023. Inclusive, a máquina chegou a ser trocada.