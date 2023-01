OS assina acordo para gestão na Saúde e prevê contratar mais de 600 pessoas

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes assinou na tarde desta quinta-feira, em reunião na sede da Secretaria de Saúde de Americana, o contrato para administrar o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos. A homologação do chamamento público foi publicada pela prefeitura na última quarta. O acordo entrará em vigor na próxima segunda.

A OS (Organização Social) vai contratar 669 novos funcionários, sendo 559 para o HM, 92 para a UPA e 18 para a Unacon. Além disso, a prefeitura cederá 538 funcionários não concursados. Quanto as dispensas, a administradora informou que não tem poder de decisão sobre contratados antes da vigência de sua atuação.

A Santa Casa terá como obrigações reformar e pintar o PS e as alas de internação do HM, e promover melhorias no telhado, portas, piso, iluminação e sistema elétrico da UPA Cillos, para que ela possa ser reaberta em março próximo. De acordo com a OS, todas as metas, prazos e responsabilidades serão cumpridas conforme o divulgado pela administração.

Presidente da Santa Casa, Anis Filho, falou sobre a implantação de melhorias na Saúde de Americana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Também são vistas como necessidades pela Santa Casa de Chavantes a ampliação de doenças tratadas pela Unacon e a informatização das unidades, com melhorias no sistema de segurança e implementação de um controle de acesso por reconhecimento facial.

“A gente ainda está no período de implantação, então temos que fazer o diagnóstico das unidades. O que a gente sabe é que o hospital ainda tem um funcionamento analógico e precisa ser informatizado para que possamos avaliar se o trabalho está trazendo melhorias”, disse Anis Ghattás Mitri Filho, presidente da Santa Casa.

Uma equipe de transição, formada por integrantes da nova gestora e da Secretaria de Saúde ficará responsável por mapear outras possíveis reformas. Por sua vez, um Núcleo de Apoio Técnico fará a ponte entre a pasta e a empresa, e a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento terá a incumbência de preparar relatórios de contabilidade e metas a cada 90 dias.

OBJETIVO. A Santa Casa precisará alcançar uma meta estipulada pela prefeitura de 6 mil cirurgias por ano – que incluem partos e procedimentos de menor complexidade. Para isso, o poder público investirá R$ 9,6 milhões mensais. Atualmente, o município realiza em média 4,8 mil operações por ano, desde 2019, segundo o edital de chamamento público.

Americana já teve outras organizações sociais que geriram a saúde e não tiveram êxito. Porém, o secretário-adjunto da Saúde, Fábio Joner, destacou que dessa vez a administração das unidades será compartilhada e que os cofres públicos não terão problemas para arcar com os gastos.

“A secretaria e o governo fizeram todo o planejamento financeiro, inclusive com um estudo, para conseguir destinar a verba que eles [Santa Casa] precisam, então foi feito um planejamento para nunca faltar dinheiro. E nós vamos gerir o hospital juntos”, afirmou Fábio.

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes é uma irmandade que tem quase 100 anos e se tornou organização social em 2020. O grupo possui um hospital próprio em Chavantes (SP), cidade de pouco mais de 12 mil habitantes, e ainda administra o Hospital Municipal de Araucária (PR) e outras unidades de saúde estaduais.