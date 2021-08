Ortopedista Luís Antônio Adamson assume diretoria técnica do Hospital Municipal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou, nesta quarta-feira (25), o médico ortopedista Luís Antônio Adamson como substituto da diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a pediatra Adriana Carina Polito Cardoso, exonerada do cargo na noite anterior.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em entrevista coletiva, o chefe do Executivo negou que o desligamento tivesse relação com ação do MP (Ministério Público) por improbidade administrativa, devido ao fato dela ser casada com o vereador Dr. Daniel (PDT). Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça extinguiu ação que pedia a exoneração do filho do prefeito, Franco Sardelli, do cargo de chefe de gabinete, por entender não haver nepotismo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Não tem nada a ver com a ação do MP, é uma questão interna, de trabalho, de organização e planejamento. Temos de fazer algumas mudanças necessárias e faremos”, afirmou Chico, agradecendo a médica pelo período em que atuou como diretora do HM.

Questionado sobre as lives promovidas por Adriana nas redes sociais, em que ela denunciava ter sofrido assédio moral e sido impedida de trabalhar, além de apontar que uma “máfia branca” (de médicos que não cumpriam jornada) atuava no hospital, o prefeito disse nunca ter sido informado por ela.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

“No nosso sistema de trabalho existe o secretário, os diretores clínicos, o diretor da Fusame, existe uma hieraquia. Enfim, não me falou nada”, disse. Chico Sardelli também se pronunciou sobre as manifestações da médica, que disse estar sofrendo ameaçadas em função de suas denúncias. “Se isso tiver acontecido, ela deve procurar os caminhos legais para reclamar”, afirmou.

Novo diretor

O novo diretor técnico do HM, o ortopedista Luiz Antônio Adamson, é médico formado na USP, há 36 anos em atuação na rede SUS de Americana. Na área de gestão, já foi diretor clínico e técnico do hospital. Ele também foi presidente da Unimed Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa por dois mandatos, além de vice-presidente por mais três mandatos.