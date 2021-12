Orquestra do Senai encerra cantata do LIBERAL em noite de homenagem aos Beatles

Edição de 2021 foi encerrada com mais uma noite de festa no Welcome Center

A Cantata Natalina do LIBERAL encerrou a edição de 2021, nesta quarta-feira (22), com mais uma noite de festa no Welcome Center. Assim como na segunda-feira, na primeira exibição do espetáculo, as pessoas se reuniram no piso térreo do centro comercial para apreciar o concerto.

Cantata Natalina do LIBERAL encerrou a edição de 2021 nesta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Desta vez, a cantata foi apresentada pela Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que homenageou a lendária banda de rock inglesa The Beatles, e presentou o público com clássicos como “Hey Jude” e “Ticket to Ride”.

A tradicional Cantata Natalina do LIBERAL, que neste ano chegou à 23ª edição, não pode ser realizada em 2020 devido às restrições da pandemia provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). Com o avanço da vacinação no País e a redução de casos e internações, o evento voltou com força total.

Através de uma parceria com o Welcome Center, as duas apresentações foram realizadas nas dependências do local, sendo a primeira na segunda-feira e a outra na noite de ontem.