Orquestra de Santa Bárbara encerra Cantata do LIBERAL

Orquestra uniu coral e instrumentos em músicas para despertar o sentimento natalino no público

Cantata foi encerrada nesta sexta-feira – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Foi encerrada nesta sexta-feira (22) a edição 2023 da Cantata de Natal do LIBERAL, no Shopping Welcome Center, em Americana.

As pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara, que uniu coral e instrumentos em músicas para despertar o sentimento natalino. Este foi o quinto espetáculo.

Nos outros dias, se apresentaram a Orquestra Filarmônica do Senai de Americana, o Coral da Feliz Idade, da Comunidade da Família de Americana, o Coral Ítalo Brasileiro e o Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria. Dezenas de pessoas assistiram gratuitamente aos eventos.