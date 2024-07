Origem e evolução da Festa da Paróquiado Senhor Bom Jesus

Do objetivo inicial de construir um templo à tradição anual, conheça a história do evento

Celebração religiosa ao Senhor Bom Jesus será em 6 de agosto - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A aguardada 14ª edição da Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus, localizada no Jardim Girassol, em Americana, terá início no dia 5 de julho, às 18 horas. O evento se estenderá por oito dias, acontecendo nos dias 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho. Mas como e por que essa festa começou?

Na coordenação da festa há 12 anos, o representante comercial Carlos Donisete Casagrande, de 66 anos, relembra que a primeira edição foi motivada pela necessidade de angariar recursos para a construção de um novo templo.

“A antiga igreja foi demolida e iniciou-se a construção de um novo templo para os fiéis celebrarem a fé e devoção ao Senhor Bom Jesus. Foi quando decidiram fazer uma festa para ajudar nessa construção. Com o passar do tempo, a festa se tornou grande e passou a fazer parte da programação da comunidade, unindo festa e fé, com devoção ao Senhor Bom Jesus”, explicou Casagrande.

De acordo com ele, a festa da paróquia está alicerçada na devoção ao Senhor Bom Jesus, cujo dia é celebrado em 6 de agosto. “Realizamos a quermesse e shows, e na sequência, a comunidade se volta para a programação religiosa com a novena e a celebração do Senhor Bom Jesus no dia 6 de agosto”, afirmou.

Devoção ao Senhor Bom Jesus – A devoção ao Senhor Bom Jesus tem suas raízes em Portugal e foi trazida para países de colonização portuguesa, como Brasil, Angola e Açores. Sob essa invocação, venera-se a imagem de Jesus Cristo, especialmente em diferentes episódios de sua Paixão.

O representante comercial Carlos Donisete Casagrande está na coordenação do evento há 12 anos – Foto: Marcelo Rocha

A devoção é centrada no mistério da Paixão e Morte de Jesus Cristo, destacando episódios como a Coroa de Espinhos e Flagelação de Jesus, Jesus carregando a Cruz, Crucificação de Jesus e seu sepultamento.

A Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus é mais do que um evento religioso; é uma ocasião que une a comunidade em torno de um propósito comum.

Os preparativos envolvem diversos voluntários que dedicam seu tempo e esforço para garantir que cada detalhe seja impecável. Entre quermesses, shows e a programação religiosa, a festa se consolidou como uma tradição que celebra não apenas a fé, mas também a união e a devoção dos fiéis.