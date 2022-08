Organização Social deverá fazer 6 mil cirurgias por ano e reformar HM e UPA

A Secretaria de Saúde de Americana estipulou uma meta de 6 mil cirurgias por ano para a OS (Organização Social) que assumir a gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas da Avenida Cillos. A entidade a ser contratada também deverá fazer uma reforma no HM, com custo de até R$ 1,2 milhão, e outra na UPA, com investimento de até R$ 869 mil.

As informações constam no edital do chamamento público que vai definir a entidade a ser contratada. O documento foi divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira.

Esse número de cirurgias contempla, inclusive, partos. Desses 6 mil procedimentos exigidos, 2,4 mil são “pequenas cirurgias”, como, por exemplo, de pele, tecido subcutâneo e mucosa. A Secretaria de Saúde admitirá uma variação de 10% para mais ou para menos com relação à meta estipulada.

Entidade também deverá fazer uma reforma no HM, ao custo de até R$ 1,2 milhão – Foto: Arquivo / LIBERAL

O quantitativo previsto no edital é maior do que nos três últimos anos. Segundo o mesmo documento, houve 4.346 cirurgias em 2021, 4.462 em 2020 e 5.753 em 2019.

A administração vai avaliar propostas de, no máximo, R$ 9,67 milhões por mês, com limite de R$ 7,98 milhões para o HM, R$ 500 mil para a Unacon e R$ 1,19 milhão para a UPA, que abrirá as portas somente após a contratação da OS.

Com relação às reformas, na UPA, o objetivo é deixar a unidade apta para funcionamento. Num prazo de 45 dias, a OS deverá promover melhorias no telhado, portas, piso, iluminação, sistema elétrico, entre outros pontos, além de pintar o local.

No HM, haverá reforma, adequações e manutenções nas entradas do PS (Pronto-Socorro) Infantil, do PS Adulto, da internação e dos funcionários, bem como uma pintura no lado de fora do hospital. Os serviços deverão ser feitos em até 75 dias.

O edital também exige investimento de até R$ 799,9 mil em equipamentos e mobiliários para o HM e de até R$ 675,6 mil para a UPA.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

INTERESSE. A participação no chamamento está aberta apenas às seis OSs que já manifestaram interesse em entrar na disputa, conforme o LIBERAL noticiou no último sábado.

São elas: AHBR (Associação Hospitalar do Brasil); Associação Beneficente Nossa Senhora da Saúde; Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais; Instituto Diretrizes; Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social; e Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

A entrega e abertura dos envelopes com as propostas estão marcadas para o dia 8 de setembro, e a entidade vencedora assinará contrato de gestão válido por um ano. O vínculo poderá ser prorrogado anualmente por até cinco anos.