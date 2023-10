Organização destaca crescimento da Expodeps pós-pandemia

O início da 7ª edição da Expodeps (Feira das Empresas Prestadoras de Serviços), nesta quarta-feira (4), na Fidam, foi visto como consolidador.

Promovida pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), a feira reúne 66 empresas distribuídas em 77 estandes e tem o apoio do Grupo Liberal. De acordo com a organização, essa já é a maior edição do evento.

Organização disse que esta já é a maior edição do evento – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Expodeps é considerada uma oportunidade para que prestadores de serviço apresentem seus produtos e soluções a empresários.

O evento possui estandes dos segmentos de informática, imobiliárias, escolas, decorações, entre outros. Além das exposições, a feira conta com palestras gratuitas.

Para o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, a edição de 2023 já se tornou a maior de toda a Expodeps.

Em seu balanço, o comerciante afirma que a conferência está se consolidando no âmbito estadual, especialmente depois do período de retomada após a pandemia de Covid-19.

Desafio pós-pandemia

“Essa é a maior Expodeps que está sendo realizada. Tivemos o desafio do ano passado de fazer um evento pós-pandemia, mas hoje ele está se consagrando, não só na nossa cidade, mas na região e no Estado, graças às empresas que aqui expõem. O objetivo não é ter lucro, mas sim promover as empresas”, disse.

De forma voluntária, o Deps (Departamento de Prestadores de Serviço) participa da organização.

A intenção do grupo é dar visibilidade aos prestadores de serviço e colaborar para o crescimento dos negócios, conforme explica o expositor Diogo Mentor, da Gráfica e Editora Paineiras.

“O Deps promove a feira para fomentar negócios para os prestadores de serviço, para que eles mostrem o trabalho que exercem. Assim, gerando negócios e fomentando a economia da nossa região”, afirmou.

PRESENÇAS

A abertura contou com a presença do vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL). O prefeito Chico Sardelli (PV) não pôde ir ao evento devido a compromissos em São Paulo.

De acordo com a prefeitura, a ausência do gestor foi para assinar convênios.

“A expectativa é muito boa. A gente tá fazendo a 7ª Expodeps, eu tive o prazer de vir no ano passado e, de lá para cá, a gente vê uma movimentação bem maior de expositores. Isso mostra que Americana está no caminho certo, do desenvolvimento, gerando emprego e na área de serviço”, disse Odir ao LIBERAL.