Orçamento de 2025 reserva R$ 30 milhões para construção de reservatório pulmão em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) reservou R$ 30 milhões do seu orçamento para 2025, projetado em R$ 164,2 milhões segundo a LOA (Lei Orçamentária Anual), para a construção de um reservatório pulmão com capacidade de 5 milhões de litros de água. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (20) pela prefeitura, após questionamento do LIBERAL.

A nova estrutura foi elencada como um dos investimentos previstos pela autarquia para o ano que vem durante a apresentação da LOA, nesta quinta (19), no Paço Municipal.

Nova estrutura foi elencada durante a apresentação da LOA, nesta quinta (19), no Paço Municipal – Foto: Leonardo Matos/Liberal

De acordo com a administração, o mecanismo terá a função de garantir o acúmulo de água tratada para abastecimento do sistema de distribuição – como um “reservatório-mãe” que envia água para os demais.

Esse novo “pulmão” será composto por tanque, casa de bombeamento e adutoras e tem previsão de ser construído na própria ETA (Estação de Tratamento de Água), na Vila Cordenonsi, ou em uma área próxima à Rua Carioba.

A definição do local dependerá da conclusão do projeto – que está em fase de formulação – e do custo total, que inicialmente foi estimado em R$ 30 milhões.

Em outubro de 2022, na câmara, o então superintendente do DAE, Carlos Cezar Gimenez Zappia, afirmou que o município conta com um “pulmão” que não atende a toda a demanda.

“Hoje, nós temos um pulmão muito antigo, muito pequeno. É menor que a maior parte dos centros de reservação, então não atende mais a necessidade”, explicou.

Obra

Outra obra prevista no orçamento para 2025 é a reforma e a adequação elétrica e hidráulica da antiga captação de água, no Rio Piracicaba, em trecho próximo à empresa Suzano. Segundo a autarquia, esse sistema tem capacidade menor de sucção.

“O principal objetivo com essa adequação é ter uma captação que possa funcionar em paralelo à nova e, em eventual necessidade de paralisação, o abastecimento à população não seja impactado”, justificou.

Também dentro dos R$ 164,2 milhões disponibilizados para o DAE, estão previstos novo coletor tronco do Córrego Santa Angélica, substituições de redes e ramais em alguns bairros, entre eles o Frezzarin, implantação do sistema de adensamento e tratamento do lodo na ETA, e elaboração de estudo e realização de obras para redução da perda de água.

Ainda deverá ser feita a execução de três elevatórias de esgoto na região do Córrego da Gruta Dainese, adequação do sistema de bombeamento da ETA ao Centro de Reservação do São Vito e conclusão dos projetos das novas ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) Gruta e Praia Azul.