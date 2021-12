Orçamento bilionário passa em segunda discussão na Câmara de Americana

Vereadores de Americana aprovaram em segunda discussão, em sessão extraordinária nesta quinta-feira (2), projeto de lei do Executivo que trata da LOA (Lei Orçamentária Anual). Pela propositura, o município terá pela primeira vez orçamento superior a R$ 1 bilhão.

A administração municipal terá R$ 1.006.316.600,00 de recursos para investir no ano que vem. A cifra tem um acréscimo de mais de R$ 64 milhões em relação à receita orçamentária estimada para o exercício 2021, que é de R$ 941.790.432.

O orçamento estima a receita e fixa as despesas de forma a contemplar o plano de governo municipal. É uma peça de planejamento flexível, ou seja, pode ser alterada no decorrer do exercício, conforme surgem despesas urgentes ou que não puderam ser previstas.

As áreas da educação e da saúde, consideradas de fundamental importância para a qualidade de vida da população, foram contempladas com mais de R$ 422 milhões. A Secretaria de Educação terá um orçamento de R$ 194.532.100,00, enquanto que a Secretaria de Saúde e a Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana) terão R$ 228.300.800,00.

O orçamento 2022 prevê ainda uma reserva de contingência no valor de R$ 17 milhões com objetivo único e exclusivo de efetuar pagamentos imprevistos e inesperados que surgirem.