Oposição elege relator na CEI do DAE e base tenta anulação

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Com a presença de apenas seis dos 11 membros, a CEI (Comissão Especial de Inquérito) do DAE (Departamento de Água e Esgoto) elegeu nesta quarta-feira o vereador Gualter Amado (PRB), da oposição, como relator. Porém, parlamentares da base aliada do governo Omar Najar (MDB) já pediram ao presidente da Casa, Luiz da Rodaben (PP), a anulação da reunião. Eles alegam que o regimento interno não foi respeitado porque alguns vereadores não assinaram a convocação e o prazo regimental entre o chamado e a reunião não foi cumprido.

Rodaben fala em manobra da oposição e encaminhou o requerimento dos vereadores à Comissão de Justiça e Redação, que deve preparar um parecer e submetê-lo ao plenário, que então decidirá se anula ou não a reunião, segundo o presidente. A base tem maioria na Casa (só seis dos 19 vereadores são oposição declarada).

Com as cinco ausências, a oposição esteve em maioria e Gualter derrotou Welington Rezende (PRP) por 4 a 2. Dos cinco vereadores que faltaram, quatro contam que já haviam dito na segunda que teriam compromisso. Juninho Dias (MDB) disse que não foi porque o regimento não foi respeitado.

A argumentação da base é que o presidente da CEI, Rafael Macris (PSDB), ignorou a norma que prevê que a convocação deve ser feita com sete dias de antecedência.

Sobre o prazo, Rafael se baseou em um trecho do regimento que permite a convocação de reuniões extraordinárias com 24 horas de antecedência. A convocação foi feita segunda. Sobre a formalização, ele disse que seguiu a norma. “Se o e-mail oficial da Câmara não for uma formalidade melhor o presidente cancelar os e-mails de todos”, afirmou o tucano.