Operação não interfere na continuidade do shopping de Americana, diz assessoria

Obras do shopping de Americana, previsto para 2024 - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A assessoria de imprensa do shopping Americana Mall afirmou, nesta quarta-feira (6), que a Operação Vênus, que investiga sonegação bilionária do Grupo Restum, não interfere nas obras do empreendimento.

Nesta quarta, uma força-tarefa formada por Ministério Público, Receita Federal, procuradorias e efetivos policiais deflagrou uma operação contra o grupo, dono de marcas famosas como a Polo Wear, Planet Girls e outras grifes que se espalham pelo País em mais de 200 lojas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Um de seus sócios é Roberto Restum, idealizador e responsável pela construção do Americana Mall.

“A assessoria de imprensa do Americana Mall informa que neste momento não tem nada a declarar sobre as notícias e ressaltamos que o acontecido não interfere na continuidade do shopping”, traz nota enviada ao LIBERAL.

O Grupo Restum, segundo a nota, diz repudiar a “especulação e exploração de notícia sem prova transitada em julgado”.

“Todos os débitos são oriundos de ações fiscais as quais estão sendo discutidas em juízo e ambas possuem defesas seus competentes processos. Que os valores discutidos, após apurados de forma justa serão quitados”, informou a assessoria.

“Ressaltamos que o Grupo se trata de uma empresa de varejo que emprega mais de 5 mil famílias direta e indiretamente e que explorar notícias midiáticas e desabonadoras só farão piorar a economia e o desemprego”, conclui a nota.

Operação mira sonegação de R$ 3,1 bilhões

A operação foi autorizada pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista.

As investigações foram iniciadas em 2022 e apontam para “robustos episódios de sonegação fiscal e indevida redução de tributos, inclusive via operações simuladas”.

Os promotores identificaram indícios de esquema de blindagem e ocultação patrimonial com uso de laranjas, offshores e cessões de bens e recebíveis em fraudes à execução, “tudo de modo a garantir, ao longo de toda a atuação fiscal, o esvaziamento da cobrança e a proteção ilegítima das riquezas do grupo”.

Força-tarefa falou sobre operação nesta quarta-feira – Foto: MP-SP/Divulgação

O Ministério Público destacou que o resultado da fraude fiscal estruturada levou o grupo econômico a atingir um passivo total acumulado perante o Estado de São Paulo de ordem superior a R$ 2,5 bilhões. O montante é relacionado a débitos de ICMS inscritos e ainda não inscritos em dívida ativa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O Grupo Restum já possui um passivo junto à União em quantia atualmente superior a R$ 600 milhões, informaram os investigadores.

Segundo o promotor Luiz Henrique Dal Poz, entre impostos devidos ao Estado e à União, estima-se que o grupo tenha deixado de pagar, por meio do uso de notas frias, cerca de R$ 3,1 bilhões.

“O que se buscava nesta operação, de maneira fundamental, era a validação do que se suspeita e que provocou toda essa investigação, esta estrutura criminosa voltada para onerar os cofres públicos”, comentou Dal Poz, em coletiva de imprensa.

A operação atingiu 22 alvos nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Santo André, Campinas e Colatina (ES). Do total de mandados de busca e apreensão, 14 foram cumpridos em empresas, enquanto oito visaram residências. Não houve prisões.

De acordo com o membro do MPSP, as autoridades buscaram informações em mídias e documentos para identificar o caminho seguido pelos valores que deixaram de ser repassados ao Poder Público. “O que foi obtido na manhã desta quarta será decisivo para podermos recuperar parte do dinheiro suprimido do Estado de São Paulo e da União”, disse.

O promotor Alexandre Castilho afirmou que o grupo vem sonegando impostos há cerca de 20 anos, ressaltando a necessidade de um trabalho interinstitucional para possibilitar o efetivo combate à fraude.

Com o avanço das investigações, os responsáveis poderão responder por crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Dal Poz comentou que, apesar da sonegação apontada, o grupo não tinha problemas financeiros. “Muito se fala da carga tributária e da questão do tributo onerando a própria sobrevivencia da empresa. É importante que se diga, que não obstante a dívida de R$ 3,1 bilhões desse grupo econômico, ele mantém uma saúde financeira muito boa, com graus de investimento, de expansão, faturamento altamente considerável”, disse.

Com informações do Estadão Conteúdo