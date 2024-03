Operação do Gaeco, PF e Baep faz apreensões em condomínio de Americana e em Santa Bárbara

Policiais federais e policiais militares do 10º Baep cumprem mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (19), no condomínio Terras do Imperador, de alto padrão, em Americana. A ação é em apoio ao Gaeco, grupo do Ministério Público que investiga o crime organizado. O órgão ainda não detalhou o teor da apuração. Não houve prisões.

Segundo informações do 10° Baep, no Terras do Imperador, duas pessoas, de 39 e 41 anos, foram alvos da ação. Em busca na residência, foram apreendidos 20 aparelhos celulares, 75 cartões bancários e 17 máquinas de cartão, além de anotações e dois veículos – um Audi Q3 e uma Dodge Rampage.

Os agentes também cumpriram mandados em um endereço do bairro Cidade Nova, na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. Uma pessoa de 49 anos é investigada. No local, foi apreendida uma BMW X4, além de dois celulares e documentos de interesse da investigação.

Em Rio Claro, no bairro Jardim América, a polícia aprendeu um revólver calibre 38, uma pistola 9mm, celular e documentos. Não há informações sobre o alvo na cidade.