Operação Direção Segura tem 23 autuações e 3 veículos recolhidos em Americana

Dezenove motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro - Foto: Polícia Militar / Divulgação

Policiais militares da 1ª Companhia do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realizaram em Americana, neste sábado (5) e domingo (6), a Operação Direção Segura Integrada, que terminou com 23 autuações e três veículos recolhidos ao pátio municipal.

As fiscalizações acontecerem entre 20 horas de sábado e 2 horas de domingo, na Avenida Brasil, com foco na conscientização dos motoristas, como destacou o comandante da 1ª Companhia do 19º BPM/I, capitão Augusto.

“O objetivo é educar os motoristas. Não estamos utilizando a fiscalização apenas com meio punitivo, mas também estamos demonstrando para a população o perigo de dirigir alcoolizado, além de prevenir e reduzir acidentes e mortes no trânsito, causados pela associação entre o consumo de álcool e volante’’ afirmou.

Segundo o capitão, os agentes fiscalizaram 438 condutores, sendo que 19 deles foram autuados por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. As outras quatro autuações ocorreram por motivos diversos, como problemas relacionados a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e licenciamento.

De acordo com a 1ª Companhia, esse horário para a ação foi escolhido porque, segundo levantamento do Infosiga, dos 892 óbitos de motoristas registrados no Estado entre janeiro de 2019 e julho de 2021, com suspeita de embriaguez ao volante, 378 (42,3%) aconteceram aos finais de semana no período noturno. Jovens entre 18 e 24 anos representam 18% das vítimas.