Operação da Polícia Civil lacra lojas na Galeria Cacique, em Americana

Uma ação da Polícia Civil de combate à pirataria, em Americana, com apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), teve a lacração de ao menos 14 estabelecimentos da Galeria Cacique, no Centro, sendo seis lojas no piso superior e mais oito no inferior, no início da tarde desta quinta-feira (3).

As lojas, em maioria, vendem artigos eletrônicos (celulares e fotografias) e esportivos (blusas e camisas de futebol). Cinco sacos com produtos comercializados foram apreendidos.

Aviso colocado pela Polícia Civil em uma das lojas lacradas – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

De acordo com relatos colhidos pelo LIBERAL junto aos porteiros e administradores da galeria, os policiais chegaram no local ainda pela manhã e solicitaram que o prédio todo fosse fechado, para que as lojas fossem fiscalizadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Todos os funcionários dos comércios foram levados para o piso superior. A procura por materiais falsificados resultou em sacos, que foram encaminhados para averiguação da origem. Não foi revelada a quantia e nem quais objetos foram apreendidos.

Polícia Civil chegou ao local ainda de manhã – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Cerca de 2h depois, já no início da tarde, os objetos apreendidos e todos os comerciantes, inclusive os funcionários, foram encaminhados à delegacia de Americana, em um ônibus da Gama. Um homem foi levado separadamente por ter se negado a acompanhar de forma espontânea o restante do grupo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Embora os policiais tenham permitido que a galeria reabrisse após a operação – com exceção às lojas lacradas -, o LIBERAL acompanhou uma reunião dos comerciantes, que se disseram inseguros para reabrir nesta quinta.

“Eles entraram do nada, mandaram abaixar os portões da galeria e nós fomos surpreendidos. Eles foram educados, isso não tenho o que dizer. Mas pegou a gente surpresa, né? E só disseram que estavam pegando os aparelhos para conferir a nota fiscal”, contou uma comerciante, que não quis se identificar.

Várias mercadorias foram apreendidas – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

“Aqui tem [mercadoria pirata]. A galeria é conhecida por isso, não tem o que contestar. Tem peças originais, tem peças de fabricação artesanal, mas tem muita pirataria também”, completou.

O delegado responsável pela ação, Filipe Rodrigues de Carvalho, confirmou à reportagem que foi uma operação contra a pirataria. Novos detalhes devem ser divulgados em coletiva de imprensa ainda nesta quinta.