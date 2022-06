Operação da PMR autua mais de 500 motoristas durante a Festa do Peão

Mais de 500 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do bafômetro durante a “Operação Sufoco”, realizada pelo 4º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), nos sete dias de Festa do Peão de Americana; uma pessoa com mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia foi presa durante a operação.

544 motoristas foram autuados por embriaguez ou recusa ao teste do bafômetro – Foto: 4° BPRv/ Divulgação

Na última noite de apresentação de montarias e show de Chitãozinho e Xororó no recinto da Festa do Peão e fechando a 34° edição do evento, os policiais militares rodoviários deram sequência a “Operação Sufoco”, que visa a proteção da vida, por meio de abordagens, que fiscalizavam a alcoolemia e uso correto de cinto de segurança.

Neste domingo, foram autuados por embriaguez ou recusa ao teste do bafômetro 64 motoristas. Somado aos outros seis dias de eventos, 544 motoristas foram autuados.

Durante toda operação, foram realizados 9.280 testes passivos e 500 ativos, sendo 1.259 passivos e 38 ativos só na última noite de evento.

Os testes passivos são feitos por meio de um pequeno bastão que capta a presença de álcool no ar e não exige do motorista assoprar no equipamento; já nos ativos, os motoristas têm de assoprar o bafômetro.

Contra o homem havia um pedido de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia – Foto: 4° BPRv/ Divulgação

Procurado. De acordo com a companhia, durante abordagens, um motorista foi parado para o teste do bafômetro e contra ele havia pedido de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia.

Ele foi conduzido à delegacia de Americana e permaneceu a disposição da justiça.