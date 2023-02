Operação da PM faz abordagem e cadastro de moradores de rua em Americana

A PM (Polícia Militar) realizou nesta quarta-feira (15) a “Operação Acolhimento” na região central, no São Manoel e no Zincão, em Americana, para cadastrar moradores de rua. De acordo com a corporação, 80 pessoas em situação de vulnerabilidade social foram abordadas, sendo que 47 foram qualificadas e 25 boletins de ocorrência foram gerados.

A reportagem do LIBERAL acompanhou a visita da PM às pessoas que se alocam debaixo do Viaduto Amadeu Elias, ao lado do Campo do Torino. Inicialmente, a equipe do canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) fez uma vistoria no local para conferir se os moradores escondiam algum tipo de droga.

Operação foi realizada em alguns pontos de Americana nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Depois, os policiais iniciaram as entrevistas com cada pessoa para colher as informações, que vão gerar um “boletim de ocorrência social”: nome completo, local de origem, se tem familiares no município, por que estão na rua e onde costumam ficar. Este boletim será registrado em um sistema no qual instituições de assistência social e o Ministério Público, por meio da Vara da Infância, terão acesso.

“O nosso objetivo é dar ferramentas para que o pessoal da assistência social e da saúde possam atuar em uma futura abordagem. Assim, essas equipes da assistência vão saber como agir para tentar tirar essas pessoas das ruas”, explicou o capitão da 1ª Companhia da PM, Tiago Augusto Costa e Silva.

A operação surgiu de uma demanda de comerciantes da região central, que estão reclamando da falta de segurança e da inconveniência dos moradores de rua. Além disso, o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) de Americana constatou que os agrupamentos têm sido usados para tráfico de entorpecentes.

Objetivo é ajudar os trabalhos da assistência social no município – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em conversa com o LIBERAL, a comerciante Paula Martins, 39, disse que após o período de agravamento da pandemia da Covid-19, a quantidade de moradores de rua aumentou e que muitos deles são usuários de drogas ou são alcoólatras.

“Uma vizinha contou que um morador de rua entrou gritando, xingando as funcionárias. Aqui na minha loja já entraram três. Eles pedem dinheiro, pedem água, experimentam os produtos. Às vezes dormem na entrada da loja e aí o cliente não se sente à vontade para entrar. É uma situação que está insustentável”, contou Paula.

O presidente da Acia (Associação Comercial e Industral de Americana), Marcelo Fernandes, confirmou que a operação desta quarta tem relação com as reclamações dos comerciantes e que uma reunião com membros da polícia será realizada nesta quinta (16), para traçar os próximos passos das ações. Já o capitão da PM revelou que todo o efetivo está sendo orientado a fazer os “boletins sociais”, independentemente da região da cidade.