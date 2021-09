Operação da PM e da Gama busca impedir tráfico na Rodoviária de Americana

Nesta quinta-feira, cães farejadores foram usados para revistar malas e mochilas - Foto: Divulgação - Polícia Militar

A Polícia Militar e o canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) realizaram na manhã desta quinta-feira (9) uma ação em busca de passageiros ou ônibus que trazem drogas por meio da rodoviária do município.

A ação faz parte de um trabalho integrado das forças de segurança no município, iniciativa que começou em julho e busca reduzir índices criminais na cidade.

Nesta quinta-feira, cães farejadores foram usados para revistar malas e mochilas. A operação começou por volta de 5h e foram revistados cinco ônibus de linhas de locais diversos do País, mas com ligações com o tráfico de drogas interestadual e internacional, como Foz do Iguaçu (Paraná), Ponta Porã (MS), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT). Noventa pessoas foram submetidas a busca pessoal. Apesar da ação, não foram encontradas drogas.

A rodoviária é um dos pontos utilizados por traficantes para escoar entorpecentes para o município. No ano passado, por exemplo, a PM interceptou uma carga de 27 kg de maconha, skunk (espécie de “super maconha) e cocaína.

A parceria entre a PM e a Gama busca manter uma rotina de ações semanais e preventivas como a desta quinta-feira, na rodoviária, para conter a ocorrência de crimes.

“Nós mantemos esse trabalho pensando na prevenção, enfrentamento à criminalidade e na união das forças. A rodoviária acaba sendo um local de passagem de muitas pessoas e que pode tentar fazer do município uma rota para drogas. É isso que temos trabalhado para evitar”, explicou o tenente Tiago Augusto Costa e Silva, que comanda a 1ª Companhia do 19º Batalhão da PM, em Americana.