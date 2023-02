Operação da DIG prende 5 e encontra carga de agrotóxicos avaliada em R$ 43 milhões em Americana

Agrotóxicos foram avaliados como altamente nocivos ao meio ambiente e à saúde pública, segundo agentes do Ibama e do Ministério da Agricultura e Pecuária

Cinco pessoas foram presas por contrabando de agrotóxicos em Americana, nesta terça-feira (31), em uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). A quantidade de produtos apreendidos na ação chega a 75 toneladas e a avaliação de mercado da carga é de R$ 43 milhões. Os defensivos agrícolas estavam em um caminhão que faria o transporte até os estados de Mato Grosso e Goiás.

Um galpão na Rua Luís Carlos Meneghel, no Jardim Campo Belo, era monitorado por policiais civis desde dezembro em razão da suspeita do uso do espaço para armazenamento de produtos com origem ilícita. Na manhã desta terça, os agentes notaram que o imóvel estava aberto e que um caminhão estacionado era preparado para carregar alguns produtos.

De acordo com a DIG, depois de carregado, o motorista do caminhão pegou uma das saídas de Americana para a Rodovia Anhanguera (SP-330), quando houve a abordagem de policiais. A carga era transportada em tambores de 200 litros. Ao mesmo tempo, outra equipe realizou uma diligência no galpão.

“Na abordagem do galpão foi constatado que no interior dele havia uma quantidade grande de sacos com produtos químicos granulados, sem identificação, apenas com algumas siglas em inglês, bem como também foram localizados dezenas de tambores de 200 litros, com líquidos com cheiro característico de produtos agrotóxicos, também com escritas de ‘Made in China’”, traz a delegacia no histórico da ocorrência.

O motorista do caminhão e quatro pessoas que estavam no galpão foram detidos e apresentados na sede da DIG, onde a autuação em flagrante foi confirmada pelo delegado Lucio Antônio Petrocelli. Entre os cinco homens, um jardineiro de 36 anos mora em Americana e um empilhadeirista de 60 reside em Nova Odessa. Outros dois homens, um gerente de vendas e um motorista, moram em São Paulo, e mais um motorista é de Goiás.

A Polícia Civil solicitou uma perícia técnica dos produtos apreendidos junto ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Foi apurado que o material estava em embalagens com rótulos modificados. Segundo a DIG, os agrotóxicos foram avaliados como altamente nocivos ao meio ambiente e à saúde pública, inclusive com a comercialização proibida no Brasil e outros países por serem cancerígenos.

A investigação preliminar constatou a prática de contrabando internacional. Durante as buscas, não foram identificadas e localizadas notas fiscais referentes à carga transportada pelo caminhão. Também não havia licenças e autorizações para que a empresa armazenasse produtos químicos agrotóxicos.

Além do contrabando, o registro da ocorrência indica os crimes de armazenamento e transporte de agrotóxicos em desacordo com a lei, crime contra o meio ambiente e associação criminosa. A sequência da investigação também quer identificar quem eram os clientes do grupo.