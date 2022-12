Operação da DIG de Americana prende suspeito de matar comerciante a facadas em 2017

Novas informações de uma testemunha teriam levado à prisão do suspeito, que mora no Parque Dom Pedro II; relembre o caso

Carlos Alberto de Abreu, de 69 anos, foi morto a facadas em 12 de março de 2017 - Foto: Arquivo - Liberal

A DIG (Delegacia de Investigação Gerais) de Americana deflagrou, nesta sexta-feira (16), a “Operação Blue” para prender Fábio Carlos Alves Rodrigues, suspeito de matar a facadas, em 2017, o comerciante Carlos Alberto de Abreu, aos 69 anos, no bairro Balneário Riviera, na região da Praia Azul.

O mandado de busca e apreensão foi motivado por novas informações obtidas pelo delegado Lúcio Antonio Petrocelli. De acordo com a DIG, uma testemunha do crime reconheceu o possível autor e as investigações ratificaram a identificação.

Além da DIG, a Guarda Municipal de Americana também foi acionada para colaborar na operação, que teve início às 5h30.

Duas residências foram visitadas. A primeira na Rua Antônio Fugolin, no São Benedito, onde o suspeito estaria envolvido com tráfico de drogas. Neste local, Fábio não foi encontrado, mas a Guarda prendeu em flagrante outro homem, de 29 anos, com duas porções de maconha, 25 porções de crack e quatro porções de cocaína.

Por sua vez, na segunda casa visitada, na Rua Martim Mário Piva, no Parque Dom Pedro II, a DIG conseguiu encontrar Fábio, que escondia duas armas brancas: uma faca e um facão. Diante do perfil do crime cometido em 2017, o delegado ordenou a apreensão das armas.

Fábio foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficará preso temporariamente até ser julgado pelo crime de latrocínio.

RELEMBRE O CASO. O latrocínio aconteceu em 12 de março de 2017, por volta das 20h55, na Rua Luiz Corsi, no Balneário Riviera, na região da Praia Azul.

O aposentado Carlos Alberto de Abreu, de 69 anos, estava em frente a sua casa com uma mulher com quem mantinha um relacionamento, quando o suspeito chegou, anunciou o assalto e pediu o dinheiro. A vítima se negou a entregar a quantia e foi esfaqueado. Antes de fugir, o bandido pegou uma quantia incerta do bolso do idoso.

Carlos chegou a ser socorrido pelos vizinhos e levado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, o caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como roubo mediante violência que resultou em morte (latrocínio).