Operação da DIG contra roubos em residências prende quatro pessoas

Quatro pessoas foram presas durante a Operação Guia, desencadeada nesta quarta-feira (12), contra roubos em residências da região da Praia Azul e adjacências, em Americana. A atividade foi realizada por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Foram apreendidos um veículo blindado importado, uma motocicleta, uma pistola calibre 9mm, três carregadores de pistola, 13 munições 9mm, 280 gramas de maconha, cigarros desta mesma droga, cinco porções de ecstasy, anotações com a contabilidade do tráfico, balança, dinheiro, telefones celulares, perfumes importados, vários relógios, joias e talheres de prata roubados.

Objetos apreendidos pela Polícia Civil com os criminosos – Foto: DIG de Americana / Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, no total foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, a maioria na região da Praia Azul.

Durante o cumprimento dos mandados foram localizados objetos que teriam sido roubados das casas das vítimas.

“Vale ressaltar que nos roubos contra residências os autores geralmente subtraem os veículos das vítimas, utilizando-os para transportar os objetos subtraídos. Os veículos geralmente são localizados, entretanto, gera um aumento também na estatística de roubos de veículos”, diz a corporação, em nota.

O delegado explicou que um dos roubos em que os suspeitos participaram foi na residência de um casal de idosos. Inclusive, os talheres de prata levados desta casa foram recuperados.

Durante a investigação, os policiais civis informaram que contaram com o apoio do Setor de Inteligência da Gama (Guarda Municipal de Americana), por meio da “Muralha Digital”, além da intensificação do patrulhamento naquela região junto com a Polícia Militar.

Os suspeitos foram encaminhados à sede da delegacia especializada, onde prestaram depoimento e depois encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré, até que sejam apresentados às respectivas audiências de custódia.

A Polícia Civil vai continuar a investigação na tentativa de identificar outros envolvidos nas ações criminosas, além de confirmar outras vítimas.