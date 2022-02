Operação da DIG de Americana apreende R$ 50 mil em cobre em depósito no São Vito

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apreendeu 835 kg de fios de cobre já descascados e triturados, avaliados em R$ 50 mil. A apreensão ocorreu durante a 2ª fase da Operação Cuprum, deflagrada na manhã desta sexta-feira, em um depósito de materiais recicláveis, no São Vito, em Americana.

A operação tem como objetivo combater o grande número de furtos de fios e cabos elétricos, praticados em pelo menos sete empresas e comércios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, desde novembro do ano passado.

Material foi apreendido em estabelecimento no São Vito – Foto: DIG de Americana / Divulgação

A partir de informações que no depósito do São Vito havia bastante quantidade de cobre proveniente de furtos, as equipes foram cumprir dois mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão do material.

“O proprietário, que é quem faz a negociação, não estava no local, mas lá havia cerca de sete funcionários, que são responsáveis por separar o material. Ali eles compram reciclados em geral”, explicou o delegado titular da DIG, José Donizeti de Melo.

Para chegar na operação desta sexta-feira, a delegacia deflagrou a primeira fase ainda em janeiro, onde dois suspeitos de cometer o crime foram ouvidos e, por meio deles, a equipe chegou ao receptador do material, uma pessoa de Campinas.

“Ele seria responsável por descascar o material e, depois disso, esse cobre voltaria para Americana, já limpo, como eles falam” explicou o delegado.

Ainda durante a primeira fase da ação, também foram apreendidos dois veículos que seriam usados pela dupla detida durante os crimes.

O caso tem inquérito instaurado e segue em investigação. De acordo com o delegado, o prejuízo de todas as empresas que sofreram com a ação criminosa é ao menos dez vezes maior que os R$ 50 mil apreendidos.