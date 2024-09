Operação com 80 policiais civis prende dois homens por tráfico de drogas em Americana

Uma operação envolvendo 80 policiais civis da região resultou nas prisões de dois homens supostamente envolvidos com o tráfico de drogas, no Jardim dos Lírios e na região da Praia Azul. Durante a atividade foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba.

Um dos detidos seria integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e exercia a função de “disciplina” na facção criminosa.

Drogas, dinheiro e outros objetos apreendidos pela Polícia Civil – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Na casa dele os policiais apreenderam oito porções de haxixe e uma de maconha (com 16,4 gramas), R$ 412 em dinheiro, celulares, um caderno contendo anotações com a contabilidade do tráfico, outro com código alfanumérico – evidenciando o “batismo” do autuado na facção criminosa, além de uma carta onde os interlocutores se tratam como “irmãos”.

As investigações sobre o caso estão sendo coordenadas pelo Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior) de Sumaré. A apuração continuará sendo realizada, com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa.