Onze linhas de ônibus em Americana vão rodar com horário reduzido durante jogos do Brasil

Onze linhas municipais de ônibus terão o atendimento reduzido durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo, em Americana. Segundo a prefeitura, devido à “baixa demanda”, os veículos vão circular em escala de horários de domingo.

A medida entra em vigor já nesta quinta-feira (24), quando a seleção faz sua estreia no torneio, às 16 horas, e vale para as linhas 102 (Jardim Brasil/Novo Mundo), 105 (Bertini/Jardim Alvorada), 107 (São Roque/Parque das Nações/Jardim Bertoni), 114 (Mathiesen/Zanaga), 119 (Parque da Liberdade/Praia dos Namorados), 200 (Jardim Brasília/Praia Recanto), 205 (Jardim Brasília/Zanaga), 212 (Jardim da Paz/Praia Azul), 213 (Jardim da Balsa/Hospital Municipal), 220 (Mário Covas/Praia Recanto) e 224 (Jardim Boer/Terminal).

Medida entra em vigor já nesta quinta, quando a seleção faz sua estreia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os outros ônibus vão rodar normalmente. As informações foram divulgadas pelo Executivo na manhã desta quinta, por volta das 11h15.

De acordo com a Sou Americana, concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano, todos os horários podem ser consultados no site www.souamericana.com.br ou no aplicativo SOU.

Nesta quarta, a empresa chegou a divulgar, tanto no Facebook quanto no Instagram, que todos os ônibus sairiam de circulação durante as partidas da Seleção Brasileira na primeira fase e que o atendimento voltaria ao normal imediatamente após o encerramento dos jogos.

Em resposta a questionamentos feitos por usuários, a Sou informou que, nesta quinta, as viagens com partida até as 15h20 seriam feitas e que, depois, o serviço seria paralisado.

Porém, na manhã desta quinta, a concessionária voltou atrás após pedido feito pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da prefeitura.

Antes da mudança de posicionamento, o vereador Gualter Amado (Republicanos) formalizou um requerimento com questionamentos sobre o assunto. Ele também criticou o anúncio de que os ônibus não rodariam durante os jogos do Brasil.

“A gente está acompanhando Campinas. Eles vão colocar frota máxima antes jogo, como se fosse horário de pico, e depois vão rodar com frota reduzida durante o jogo. E Americana simplesmente vai parar os ônibus durante os horários de jogo. Isso é uma vergonha para um serviço essencial”, afirmou.

Depois partida desta quinta, o Brasil também joga na próxima segunda, dia 28, às 13 horas; e em 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 16 horas. Os jogos seguintes dependerão dos resultados da seleção e ainda não têm data e horário definidos.