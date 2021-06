Onze embarcações participam de passeio na Represa do Salto Grande

Ação foi promovida pela Associação Barco Escola da Natureza, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado neste sábado

Onze embarcações passearam pelas águas da Represa do Salto Grande neste sábado (5), em Americana, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Promovida pela Associação Barco Escola da Natureza, a ação durou cerca de três horas.

Cada embarcação tinha, em média, três pessoas, segundo o presidente da entidade, João Carlos Pinto. Os barcos saíram da Praia dos Namorados às 9 horas, foram até a captação de Sumaré e depois voltaram ao ponto de partida por volta do meio-dia.

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Passeio na Represa do Salto Grande

Durante o passeio, João serviu como guia. “Fui contando a história da represa e, ao mesmo tempo, praticando educação ambiental”, disse. Houve acompanhamento por parte da GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana).

O evento também foi um ato pela preservação, manutenção e pelo não despejo de esgoto na represa. “Foi legal, foi muito gostoso”, afirmou.

De acordo com João, a associação deve inaugurar seu novo barco ainda neste mês. O antigo ganhou forma no final dos anos 90 e acabou danificado no ano passado, durante o trabalho de remoção de aguapés.