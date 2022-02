Ônibus pega fogo perto da Rodoviária de Americana

Fogo teria começado no motor do ônibus e nenhum passageiro se feriu

Fogo teria começado no motor do ônibus – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um ônibus da Sou Americana, empresa que opera o transporte público de Americana, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (25) enquanto o veículo estava na Avenida Orlando dei Santi, perto da rodoviária.

O incêndio começou por volta das 7h e atingiu um veículo da linha 208, que faz o trajeto do Jardim da Paz para o Antônio Zanaga.

Segundo o LIBERAL apurou no local, o motorista parou no ponto da Orlando Dei Santi e o ônibus desligou. Ele teria tentado religar o veículo, sem sucesso, e percebeu a fumaça saindo do motor.

O motorista alertou os passageiros para que saíssem do veículo e ainda tentou apagar as chamas com os extintores do ônibus. Nenhum passageiro ficou ferido.







Corpo de Bombeiros atuou para conter o fogo no ônibus – Fotos: Paula Nacasaki e Marcelo Rocha / O Liberal

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar o fogo do veículo e a Gama (Guarda Municipal de Americana) realizou o desvio do trânsito.