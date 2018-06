Ônibus escolar pega fogo no Jardim da Paz

Um ônibus escolar pegou fogo no Jardim da Paz, em Americana, na tarde desta segunda-feira (25). Não houve feridos. De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), o motorista estacionou o ônibus na Rua União e foi almoçar. Quando voltou, o veículo estava em chamas. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou acidental, de acordo com a Gama.

Os guardas foram chamados ao local por volta de 13h45, de acordo com a corporação.

A perícia da Polícia Civil estava indo para o local por volta das 15h, de acordo com a Gama. Os bombeiros de Americana também foram até o local, mas até as 15h ainda a corporação disse que não tinha detalhes do caso.