Ônibus da Ouro Verde atola em obra do DAE na Vila Santa Catarina

Coletivo fazia o trecho Americana – Sumaré - Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Um ônibus da Ouro Verde atolou em uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto), na Rua Ari Meirelles, na Vila Santa Catarina, em Americana, na madrugada desta quarta-feira (10).

O coletivo fazia a linha 644 (Sumaré/Americana) quando, por volta de 4h40, ao passar pela Ari Meirelles, atolou na vala feita pelo DAE há uns dias para a realização de troca de rede.

Os passageiros do veículo foram transferidos para outro coletivo. Funcionários do DAE compareceram ao local, interditaram a rua e com, a ajuda de um trator, realizaram a remoção do coletivo, que foi liberado por volta de 8h40.

Um trator foi usado para desatolar o ônibus – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Segundo a autarquia, os serviços de troca de rede devem ser concluídos até esta sexta-feira (12), se a chuva não atrapalhar.