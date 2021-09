ONG Anjos Peludos realiza Feira Pet para levantar recursos

A ONG (Organização Não-Governamental) Anjos Peludos realiza na sexta e no sábado uma feira pet. O Bazar Pet Chic será montado no Welcome Center, em Americana.

Todo o recurso levantado com a venda será usado para manutenção da entidade, que sofre com dívidas e corre o risco de fechar. Serão vendidas peças de roupas para os pets doadas para a ONG pela veterinária do Hospital Latidos e Miados. O atendimento da feira na sexta-feira será das 18h às 22h, e no sábado das 10h às 19h.

A Anjos Peludos possui mais de R$ 15 mil em dívidas e tem lutado nos últimos meses para evitar o fechamento. A ONG atua há nove anos em Americana e atualmente cuida de cerca de 200 animais.

A impossibilidade de realizar eventos por conta da pandemia fez com que as dívidas se acumulassem e a existência da entidade está em risco. São aceitas doações de ração, cobertores, jornais, produtos de limpezas e recursos.

Interessados também podem fazer doação via Pix, utilizando a chave 1999921-8938. Instituição também aceita doações via PagSeguro.