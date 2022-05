ONG Anjos Peludos promove venda de massas neste sábado

A ONG Anjos Peludos, de Americana, realiza neste sábado (7) a venda de pizza, lasanha e nhoque a fim de arrecadar recursos para a organização. O dinheiro será usado para gastos fixos e para a cirurgia de uma pitbull que foi resgatada.

As pizzas são ofertadas em sete sabores salgados e dois doces. As lasanhas estão disponíveis nos sabores frango, queijo com requeijão, e presunto e queijo. Já o nhoque é ofertado ao molho sugo e bolonhesa. Todas as opções de massas saem pelo preço fixo de R$ 35.

Pedidos podem ser realizados até esta quinta-feira – Foto: Divulgação

Os pedidos podem ser feitos até esta quinta-feira (5) pelo telefone (19) 99921-8938 e o pagamento até sexta-feira (6) pelo Pix (19) 99921-8938. A organização também aceita cartões de crédito e débito.

No momento, a Anjos Peludos tem dívida com a fornecedora de ração, precisa pagar conta de energia, IPTU, laboratórios veterinários, aluguel e cirurgia para uma pitbull que foi resgatada após um atropelamento. A cirurgia é na coluna e o animal precisará de reabilitação.

Além disso, a organização terá que sair da chácara que está instalada e está à procura de um novo lugar. O local atual está à venda.

DOAÇÕES. A ONG também aceita doações em dinheiro. As contribuições podem ser feitas pelas contas Itaú, agência 7390, conta 31509-6, ou na Cora, agência 0001, conta 1284472-7.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.