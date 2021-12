ONG Anjos Peludos fica sem R$ 5 mil após golpe da maquininha

A ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos, em Americana, perdeu R$ 5 mil após acreditar que estava realizado uma compra de R$ 50, voltada para a organização. O golpe aconteceu na última sexta-feira (3) e o valor não foi recuperado desde então.

Em entrevista ao LIBERAL, a presidente da ONG, Cristiane Marques, diz que foi comprar uma marmita para consumo próprio por volta das 12h, na Rua Antônio Conselheiro, no Antônio Zanaga. Foi quando duas moças a abordaram para vender um jogo com três lençóis por R$ 50. Como utiliza para forrar a cama dos animais, pensou em levar a compra.

No boletim de ocorrência registrado pela polícia civil, consta que a abordagem foi feita por uma mulher loira e outra morena, além de um rapaz que aparentava ter 40 anos. Os três estavam dentro de um carro branco sem placa.

Ao aceitar a compra para os animais da ONG utilizarem, Cristina passou o cartão de débito usado pela Anjos Peludos. O cartão, no entanto, deu erro nas duas primeiras vezes. Ao alegar que iria pagar via Pix, o rapaz resolveu o problema da máquina e o valor foi aceito.

A presidente da ONG foi confirmar no extrato se o valor tinha passado três vezes, quando percebeu que tinham debitado R$ 5 mil. A vítima foi atrás, mas o carro em que eles estavam já estava virando a rua.

Em lágrimas, Cristiane conta que está desesperada com a situação. “Esse dinheiro não é meu, estamos cheio de contas para pagar e não sei o que vou fazer até recuperar o valor”, diz.

A presidente diz que já entrou em contato com o banco para estornar o valor e também já está com ajuda de um advogado. Por enquanto, a Anjos Peludos segue com a venda de massas para arrecadar fundos para a organização. Os pedidos seguem até esta sexta-feira, pelo telefone (19) 99921-8938.

