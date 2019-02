Omar se diz convencido sobre segurança de barragem

O prefeito Omar Najar (MDB) participou de reunião nesta segunda-feira entre representantes de Americana, Piracicaba e Limeira com profissionais da CPFL Renováveis. O encontro ocorreu na PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da CPFL e não teve participação da imprensa. A visita serviu para que as autoridades tomassem conhecimento sobre as condições da barragem. Em vídeo postado na sua página em uma rede social, Omar se mostrou convencido da segurança do local.

“Saio daqui muito satisfeito com o que foi apresentado. A garantia da CPFL e de todos os engenheiros prova que ela (a barragem) é de alta segurança. Então estamos tranquilos. Claro que temos de acompanhar sempre, mas o que houve na imprensa foi um absurdo, gerou um pânico desnecessário na população“, disse o prefeito de Americana. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Ainda no vídeo, ele tranquilizou a população e afirmou que a barragem “não corre risco nenhum”, completando que um rompimento só acontecerá “se vier um castigo de Deus”.

Além de Omar, participaram da visita monitorada à barragem o chefe do Executivo de Piracicaba, Barjas Negri, e o deputado estadual Roberto Morais, além de secretários municipais e representante da Defesa Civil.

Na apresentação, conduzida pelo diretor presidente da CPFL Renováveis, Fernando Mano, e pelo diretor de operações da empresa, Adriano Vignoli, dados de investimentos e relativos à classificação de risco da barragem foram apresentadas.

Atualmente classificada como Risco A (alto) pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a CPFL fez a solicitação de reclassificação para nível médio, uma vez que executou melhorias apontadas pelo órgão.

Durante o encontro, a empresa informou a existência do PAE (Plano de Ação Emergencial), conforme o LIBERAL já antecipou. O documento prevê ações imediatas em áreas atingidas no entorno da barragem, no caso de um eventual acidente.