Omar retira projeto sobre coleta de resíduos

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), retirou da câmara o projeto de lei que obriga as empresas que são grandes geradoras de resíduos sólidos a cuidar da coleta, transporte e destinação final do próprio lixo.

O texto já havia sido votado em primeira discussão na semana passada e seria apreciado em redação final nessa quinta, porém o prefeito recuou após pedido do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste).

Em reunião com Omar, o presidente da entidade, Dilézio Ciamarro, se disse preocupado com os efeitos da lei para empresários do setor. Ele admitiu que só soube da existência do projeto pelo vereador Odir Demarchi (PR) após a aprovação em primeira discussão na câmara.

“Não somos contra esse projeto e quero deixar isso bem claro. É uma questão que precisamos discutir juntos porque vai impactar em muito o custo para as empresas”, explicou Dilézio.

O secretário de Meio Ambiente, Odar Dias, espera que as mudanças e as audiências públicas sejam realizadas logo e afirmou que o Sinditec deveria ter procurado a prefeitura antes, já que o projeto tramita na câmara desde agosto do ano passado.