Omar recebe representantes da cidade no Miss SP

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu em seu gabinete na terça-feira (29) quatro representantes de Americana no concurso Miss SP, vencedoras em março nas categorias infantil, infanto-juvenil e mirim.

Acompanhadas pela vereadora Judith Batista, elas visitaram o chefe do Executivo com suas mães e relataram estar em preparação para o concurso Miss Teen, previsto para ocorrer no segundo semestre de 2018. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Estiveram na prefeitura, Isabelly Vitoria Alves da Silva, 1ª princesa infanto-juvenil; Luna Vitoria Alves, 1ª princesa infantil; Ariadni Bonatti Ferreira da Silva, Miss Mirim; e Nicolly Beatriz Daddeiro, 2ª princesa infantil.

As garotas vem sendo preparadas por Waleska Donatti para participar de outros concursos representando a cidade.

“Foi uma visita rápida, mas que encheu nosso gabinete de alegria, espero que elas continuem representando Americana tão bem e se divertindo durante o processo”, disse Omar. A vereadora Judith ainda prometeu trazer as garotas para serem fotografadas com as faixas oficiais do Miss SP.

As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.