Omar rebate declarações sobre fechamentos de postos de saúde

Ex-prefeito diz que ações eram necessárias e cobra respeito do atual vice, Odir Demarchi

O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), tem reforçado em seus discursos que o governo Chico Sardelli (PV) não fecha postos de saúde, e as declarações incomodaram o ex-prefeito Omar Najar (MDB).

Omar, que fechou UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em sua gestão, se sentiu provocado e cobrou mais respeito de Odir. Em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta quarta-feira, ele disse que os fechamentos eram necessários na época, devido à situação financeira do município.

Omar Najar participou ao vivo do programa Liberal no Ar – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Eu fechei um monte de UBS, mas não tinha condição de manter. Como eu ia manter se não tinha nem dinheiro para a folha de pagamento?”, afirmou.

Segundo ele, os fechamentos também ocorriam dentro de um critério. “Não foi fechar por fechar. Tinha algumas UBSs que ficavam a dois quarteirões uma da outra. Era um exagero”, comentou.

O discurso criticado pelo ex-prefeito tem sido repetido por Odir nas redes sociais e nas cerimônias de entrega de postos de saúde reformados. “É o que sempre falo: a gente reforma e abre. Fechar nunca”, declarou o vice-prefeito em uma das ocasiões, em vídeo postado no dia 21 de julho.

“Essa pessoa que está aí só está aí com essa situação porque eu deixei dinheiro no caixa da prefeitura. Então, acho que a pessoa deveria ter um pouquinho mais de respeito”, rebateu Omar sem citar nomes, mas em clara referência a Odir.

Procurado pela reportagem nesta quarta, o vice-prefeito disse que essa declaração não é uma crítica à gestão passada. “Omar foi um prefeito necessário para Americana, principalmente no momento que nossa cidade passava por grandes dificuldades financeiras e administrativas”, afirmou.

Ele ainda acrescentou que a abertura de unidades de saúde faz parte do objetivo do atual governo de tornar a cidade cada vez mais “humana”. “E uma cidade humana entende a necessidade da população de ter unidades de saúde próximas de casa e com infraestrutura de qualidade”, apontou.

Dinheiro

Omar também falou sobre o fato de o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) ter aprovado as contas da prefeitura referentes ao exercício de 2020, último ano de seu mandato.

Ao comentar o assunto, o ex-prefeito contou que, quando assumiu o Executivo, precisou tirar dinheiro do próprio bolso para bancar o combustível de parte das viaturas da Gama (Guarda Municipal de Americana). De acordo com ele, à época, a administração não tinha recursos para isso.