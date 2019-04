Prefeito diz que abrangência da Área Azul é ‘até pequena’

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), disse achar que a abrangência da Área Azul é “até pequena”. O estacionamento rotativo triplicou de tamanho em fevereiro, quando o serviço foi concedido a uma empresa que agora opera o sistema. A declaração de Omar foi feita na noite de anteontem, após um evento na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

“Eu acho que a Zona Azul ela é até pequena se você for ver”, afirmou Omar ao ser questionado pelo LIBERAL se havia chance de reduzir a abrangência do sistema, pedido que tem sido feito por alguns comerciantes. O prefeito citou a Avenida Iacanga como um exemplo de via movimentada e baixa rotatividade porque muita gente deixa o carro lá parado por muito tempo. A Iacanga não tem Área Azul.

O LIBERAL quer saber sua opinião sobre o nosso portal. Acesse o questionário online e nos ajude a melhorar. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA.

Existem na região central e em bairros próximos 2.020 vagas nas quais é obrigatório pagar para estacionar. Quando a prefeitura administrava a Área Azul eram 600. O acréscimo no número de vagas provocou queixas de comerciantes e motoristas. Empresários de locais que agora contam com Área Azul afirmam que o faturamento despencou. É o caso de lojistas da Rua Gonçalves Dias, perto da câmara. Para o prefeito, o número está adequado à frota da cidade.

“Foi feito estudo, não foi no chute. Eu acho que 2 mil vagas numa cidade igual Americana, que tem 140 mil veículos, é pouco.” Na verdade, Americana tem 179 mil veículos, segundo dados do Denatran (Departamento Estadual de Trânsito). Omar também citou o exemplo de Campinas para justificar o crescimento aqui.

A cidade, cinco vezes maior que Americana, tem hoje 1,9 mil vagas, mas lançou no mês passado licitação para terceirizar o serviço e elevar este número para aproximadamente 9 mil.

Omar disse que não sabe se já estão sendo aplicadas multas na Área Azul. Ele afirma que, no começo, pediu que houvesse tolerância em função das mudanças que foram feitas no sistema, como a possibilidade de trocar o carro de setor e a tarifa de meia hora.

MULTAS. Até o dia 20 de março, não havia sido registrada nenhuma autuação, mas a prefeitura não explicou o motivo. Desde então, O LIBERAL questionou mais duas vezes a administração, nos dias 28 de março e 1º de abril, se as multas haviam começado a ser aplicadas. Não houve resposta.

Omar ainda se queixou das reclamações por causa do preço. O valor já era R$ 2,50 antes da concessão. O que acontece, segundo o prefeito, é que não havia fiscalização – a autoridade de Trânsito, Eraldo Camargo, já havia dito isso. “As monitoras, pela idade delas, não queriam mais saber de andar”, afirmou.