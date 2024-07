Omar Najar desiste de candidatura e confirma apoio ao ex-vereador Renato Martins

Omar Najar (MDB) está fora da disputa para prefeito de Americana em 2025. O ex-chefe do Executivo do município, de 2015 a 2020, confirmou ao LIBERAL, nesta terça-feira (23), que abriu mão de participar da eleição municipal e dará apoio ao ex-vereador e advogado Renato Martins (Republicanos), que ocupou a cadeira no Legislativo em 2019 e 2020, após falecimento de Judith Batista.

Omar Najar desistiu da candidatura para prefeito de Americana – Foto: Arquivo / Liberal

Na tarde desta terça, o neto de Omar esteve em São Paulo para alinhar com o presidente do diretório estadual do MDB, Baleia Rossi, e com integrantes do diretório estadual do Republicanos o apoio a Renato Martins no pleito de Americana, que provavelmente terá como vice a gestora educacional Sandra Villanassi (MDB). A coligação, até o momento, é formada por Republicanos, MDB e Avante.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Não vou, não [sair candidato]. O meu neto já foi a São Paulo para comunicar o Baleia Rossi sobre esse apoio e parece que teve boa aprovação. Foi conversado com todos os nossos vereadores e eles optaram por isso, acharam melhor o partido [MDB] apresentar uma vice para o Renato Martins”, disse Omar à reportagem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para confirmar a candidatura da chapa será necessária a aprovação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado (PL), o que pode acontecer nesta quarta (24).

*Notícia em atualização.