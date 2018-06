Omar manda abrir investigação sobre aumento das gratificações no DAE

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), informou nesta segunda-feira que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) não tinha autoridade para aumentar gratificações de servidores sem sua autorização. O chefe do Executivo mandou abrir um processo administrativo para investigar como foi tomada a decisão, que ele mesmo já determinou que seja revogada.

De acordo com nota enviada por sua assessoria de imprensa, Omar só soube do aumento na sexta, um dia depois que o ato que o instituía foi publicado, e mandou cancelá-lo de imediato.

O LIBERAL revelou o reajuste na mesma sexta. Por meio do ato 575, o DAE elevou o valor das gratificações de 13 cargos hoje ocupados por 72 pessoas, sem especificar o percentual de correção. O assessor de comunicação do DAE, Francisco Rangel, afirmou na quinta que as gratificações de servidores estavam defasadas porque, durante alguns anos, o reajuste salarial do funcionalismo havia sido aplicado só sobre os salários, não sobre as gratificações. Com o ato 575, isso estava sendo corrigido, argumentou Rangel.

O ato não esclarece qual é o reajuste, apenas cita leis publicadas de 2010 a 2017 que fixaram as correções anuais no salário do funcionalismo. Nesses oito anos, o servidor público teve aumento de 50,6%, segundo essas leis.

Questionado desde quinta-feira se pretendia incorporar todos esses reajustes de uma só vez às gratificações, o DAE até agora manteve silêncio. Alguns cargos no órgão têm um salário fixo e uma gratificação.

Apesar de Omar dizer que o DAE não tem autoridade, o órgão é uma autarquia, ou seja, uma entidade autônoma. Na prática, porém, quem nomeia a diretoria do órgão é o prefeito.

O ato 575 é assinado pelo diretor-geral do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia. Pelo ato, a gratificação para seu cargo passaria a ser de um total de R$ 7.874,70. A reportagem tentou falar com Zappia pelo telefone do DAE e por meio de seu celular nesta segunda, mas não conseguiu resposta aos questionamentos levantados.